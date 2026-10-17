Outubro do Bebê tem palestra gratuita na próxima terça

Outubro do Bebê tem palestra gratuita sobre uso de telas na infância na próxima terça-feira

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A palestra “Ecossistema Digital na Primeira Infância – O uso de telas do nascimento aos 6 anos de vida” será realizada na próxima terça-feira (20), às 19h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A atividade integra a programação do Outubro do Bebê e é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e do Programa Americana pela Primeira Infância.

A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível em https://forms.gle/pSjuYSnJ8sWttnjVA.

A palestra será ministrada pelo especialista em Psiquiatria e Psicanálise com Criança e Adolescente, Dr. Pedro Fernández, e abordará o uso de telas durante a primeira infância, período que compreende do nascimento aos 6 anos.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância da programação. “A primeira infância é uma fase muito importante para o desenvolvimento das crianças. A programação Outubro do Bebê foi pensada para abordarmos a temática junto à população e reforçar os cuidados e ampliar as informações para o bem-estar e a saúde das crianças”, disse.

A campanha Outubro do Bebê busca promover a conscientização sobre a importância da primeira infância, período em que são desenvolvidas capacidades cognitivas, motoras, socioafetivas e de linguagem.

Programação

A programação teve uma atividade na terça-feira (13), com o “Baú de Memórias Musical”, realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Diaconia São Judas Tadeu, no bairro São Jerônimo. A atividade contou com a participação do cantor Hulkinho e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A ação promoveu um momento de resgate afetivo e valorização dos vínculos familiares, por meio do compartilhamento de músicas e cantigas infantis antigas. O objetivo foi estimular a transmissão de afetos entre gerações, fortalecer os laços familiares e preservar memórias e tradições presentes na história de cada família.

A programação segue no dia 27 de outubro, das 15h às 16h30, com a realização da Roda da Conversa Musical “Cantigas de Colo e Afeto”, no SCFV do SESPA (Serviço Social de Americana), no Jardim dos Lírios.

Durante a atividade, as mães serão convidadas a participar com suas crianças por meio de cantigas, brincadeiras de colo, gestos, movimentos e exploração de instrumentos musicais.

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