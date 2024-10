Programação do ‘Outubro Rosa’ 2024 da Prefeitura de Nova Odessa começa com palestras na próxima semana

Promovida em parceria pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde, ambos da Prefeitura de Nova Odessa, a intensa programação da Campanha “Outubro Rosa Novembro Azul” de 2024 começa na próxima semana com uma série de palestras e rodas de conversa sobre a prevenção ao câncer de mama. O ponto alto deste mês será a Caminhada marcada para o dia 26/10, e a realização de mutirões de mamografias em ao menos 5 datas.

Antes da Caminhada e dos mutirões de exames, a programação começa já na próxima terça-feira, dia 15/10, às 9h, com uma palestra sobre “Prevenção ao Câncer de Mama” para idosas do Espaço Melhor Idade, na sede do Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade (que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro).

Também na terça-feira, dia 15, às 14h, palestra sobre o mesmo tema vai ser realizada para as pacientes da Saúde Mental atendidas pelo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que fica na Rua Alexandre Bassora, nº 833, no Jardim Nossa Senhora de Fátima (junto à UBS 7).

Quarta-feira, 16/10, às 8h, é a vez de um “Café com Prosa” para mulheres atendidas pelo novo CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) da Rede Municipal de Saúde, que fica na Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge.

No mesmo dia, também às 8h, acontece uma palestra sobre “Prevenção ao Câncer de Mama” para as funcionárias da Coden Ambiental S/A, a empresa municipal dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa. A sede da Coden fica na Rua Eduardo Leekning, nº 550, no Jardim Bela Vista.

Fechando a primeira semana da programação do “Outubro Rosa”, acontece na quinta-feira, 17/10, às 9h, uma palestra “Prevenção ao Câncer de Mama” para as servidoras municipais e a população feminina de Nova Odessa em geral, desta vez no auditório do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro.

MAMOGRAFIAS E CAMINHADA

A programação da semana seguinte vai ser divulgada em breve, e inclui os primeiros mutirões de mamografias e a grande Caminhada do Outubro Rosa e Novembro Azul 2024, no sábado, dia 26/10. Neste ano, as camisetas personalizadas da ação de conscientização em prol da Saúde da Mulher e da Saúde do Homem serão por uma lata de leite em pó de 380g ou 400g, um pacote de fraldas descartáveis ou um pacote de fraldas geriátricas tamanhos G ou GG.

A troca dos “vales-camisetas” já começou e prossegue até o próximo dia 18/10 e pode ser feita diariamente, das 9h às 16h, no Fundo Social, na Rua Heitor Penteado (no antigo Clube Lítero). Os vales serão então trocados pelas camisetas na manhã do dia do evento, a partir das 7h, no Paço Municipal.

No caso do “Outubro Rosa”, a iniciativa anual defende a conscientização para a importância do autocuidado feminino e da Saúde da Mulher, com foco no combate ao câncer de mama. Já no “Novembro Azul”, voltado à saúde masculina, o foco é a prevenção ao câncer de próstata.

