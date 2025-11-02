Emoção, acolhimento e superação. Com diversas atividades promovidas ao longo do mês, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste finaliza o Outubro Rosa 2025. Desde o dia 1º de outubro, toda a Rede Municipal de Saúde intensificou ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, envolvendo Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Complexos Regionais, Centro de Referência em Saúde da Mulher, empresas parceiras e instituições.

Nesta quinta-feira (30), um evento no Centro de Saúde “Dr. Jéber Juabre”, na Vila Linópolis, marcou, de forma simbólica, o encerramento das ações do Outubro Rosa no Município. Ao longo do dia, a unidade realizou coletas de papanicolau e solicitações de mamografia, além de salas de espera ativas com temas voltados à prevenção do câncer de mama e do colo do útero, ministradas pela enfermeira Vanderleia Guedes Moreira.

A programação do Outubro Rosa em Santa Bárbara d’Oeste contemplou solicitações de mamografia, coletas de papanicolau, salas de espera ativas, palestras, rodas de conversa, atividades físicas e orientações multidisciplinares, sempre com foco no incentivo à detecção precoce dos cânceres e de outras complicações associadas — reafirmando a importância do autocuidado, da prevenção e da valorização da vida.

Um dos destaques foi o Desfile das Guerreiras, realizado no Centro de Referência em Saúde da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste no último dia 22. O evento, repleto de emoção, foi o ponto alto da programação no Município, reunindo mulheres que enfrentam ou já venceram o câncer em uma celebração de fé, superação e esperança.

O desfile, que já se tornou uma tradição, transformou histórias de luta em momentos de empoderamento e alegria, com cada participante levando para a passarela a força de quem venceu o medo e encontrou, na união e no acolhimento, o impulso para seguir em frente.

Exames

Em Santa Bárbara, os exames de mamografia e coletas de papanicolau podem ser solicitados pelo médico no momento da consulta ou pela enfermeira, durante todo o ano. Após a solicitação, os agendamentos são feitos pela recepcionista da unidade de saúde. Os casos que apresentarem alterações são encaminhados para investigação mais aprofundada no Centro de Referência em Saúde da Mulher e tratamento em referências do SUS no Estado.

Para ter acesso aos serviços, basta comparecer à unidade mais próxima da residência ou ao Centro de Referência em Saúde da Mulher (Rua Floriano Peixoto, 780, Centro) e verificar os atendimentos disponíveis.