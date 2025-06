Ozempic Brasileiro abre 'treta' e nota da NovoNordisk

A Novo Nordisk esclarece que qualquer comparação entre os medicamentos recentemente anunciados pela EMS e os tratamentos da Novo Nordisk, como Ozempic® e Wegovy®, é tecnicamente incorreta e pode induzir ao erro.

Trata-se de moléculas distintas: liraglutida sintética (presente nos produtos da EMS) e semaglutida biológica (princípio ativo de Ozempic®, Rybelsus® e Wegovy®), com perfis farmacológicos, estudos clínicos e resultados terapêuticos diferentes. Tal equiparação indevida pode levar pacientes e profissionais de saúde a conclusões equivocadas, com potenciais riscos à segurança e à eficácia do tratamento.

A Novo Nordisk é a única detentora de patentes e de medicamentos a base de semaglutida aprovados pela ANVISA (agência sanitária brasileira). No Brasil, a patente principal da semaglutida é válida até pelo menos março de 2026, com possibilidade de ampliação do prazo de proteção em razão de outras patentes secundárias. A empresa alerta para o uso indevido de suas marcas registradas — Ozempic®, Wegovy® e Rybelsus® — em associação a produtos de terceiros, o que configura violação de propriedade industrial e pode induzir pacientes ao erro.

Além disso, não há documentação pública que comprove que os produtos da EMS tenham maior potência, pureza aos medicamentos da Novo Nordisk. Segundo parecer da ANVISA, foram identificadas nove impurezas nos produtos da EMS que não estão presentes nos medicamentos usados como referência da Novo Nordisk.

Cabe esclarecer, ainda, que a categoria regulatória dos produtos da EMS não é de medicamento “genérico” e tampouco de “biossimilar”, portanto, não há garantia de intercambialidade com os medicamentos inovadores originais da Novo Nordisk.

A empresa também questiona a alegação de que os produtos da EMS são “100% nacionais”, uma vez que não há clareza se as canetas utilizadas pela EMS são importadas.

A Novo Nordisk valoriza o surgimento de novas opções terapêuticas no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade e reconhece o papel da inovação no avanço da saúde.

No entanto, reforça que a informação correta e responsável é parte essencial do cuidado com o paciente – especialmente no manejo de doenças crônicas. A comunicação clara, baseada em evidências científicas e alinhada às aprovações regulatórias, é fundamental para garantir decisões clínicas seguras e conscientes, protegendo a saúde e o bem-estar da população.

Sobre a Novo Nordisk e Ozempic

Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 72 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em três estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG).

