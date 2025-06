Com disponibilidade estável e farmácias totalmente abastecidas nacionalmente, a Novo Nordisk anuncia a redução de preços de seus tratamentos à base de semaglutida — Wegovy® e Ozempic® — ampliando o acesso ao cuidado com a obesidade e o diabetes no Brasil. A iniciativa visa não apenas tornar essas terapias inovadoras e clinicamente comprovadas mais acessíveis, mas também conter o uso crescente de alternativas irregulares, falsificadas e manipuladas, que representam riscos à saúde dos pacientes.

A partir de 2 de junho de 2025, todas as apresentações dos dois medicamentos terão seus preços reduzidos nas principais plataformas de e-commerce das grandes redes de farmácias do país e também no varejo

físico, garantindo acessibilidade sem comprometer a conformidade regulatória.

Confira os novos valores, dentro do Novo Dia, programa de suporte ao paciente da Novo Nordisk:

Tratamento Dosagem Preço atual Novo preço sugerido (e-commerce) Novo preço sugerido (lojas físicas)

Wegovy® e Ozempic® 0,25mg R$ 1.026,00 R$ 825,00 R$ 925,00

0,5mg R$ 1.063,00 R$ 963,00 R$ 1.063,00

1,0mg R$ 1.110,00 R$ 999,00 R$ 1.099,00

Wegovy® 1,7mg R$ 1.643,00 R$ 1.399,00 R$ 1.499,00

2,4mg R$ 1.981,00 R$ 1.699,00 R$ 1.799,00

_Preços por caixa – Não existe caixa de Ozempic® 0,25mg, mas somente a versao dual dose (dose dupla), com 0,25mg e 0,5mg na mesma caixa. _

“Esse ajuste na nossa política de preços é um passo fundamental para garantir que mais pessoas tenham acesso aos tratamentos necessários para o controle de doenças crônicas”, afirma Isabella Wanderley, general manager da Novo Nordisk no Brasil. “Com o abastecimento completo e contínuo nas farmácias brasileiras, entendemos que este é o momento certo para reforçar nosso compromisso com a oferta de tratamentos inovadores aos pacientes brasileiros.”

Redução de 20% do peso, controle glicêmico e proteção cardiovascular com semaglutida Wegovy® (semaglutida 2,4 mg), primeira terapia semanal com GLP-1 aprovada no Brasil para o controle crônico do peso, apresentou redução de mais de 20% do peso corporal em estudos clínicos do programa STEP. Já o estudo SELECT apontou uma redução de 20% em mortes cardiovasculares, infartos e AVCs com Wegovy®, melhorando a saúde cardiometabólica e a qualidade de vida, reforçando seu papel como uma opção transformadora para pessoas que vivem com sobrepeso e obesidade.

Ozempic® (semaglutida 1 mg) demonstrou alta eficácia na redução da glicemia e apoio à perda de peso em pacientes com diabetes tipo 2. Com respaldo do programa clínico SUSTAIN, oferece tratamento também com proteção e benefício cardiovascular, característica comprovada atualmente apenas para a molécula de semaglutida.

Programa Novo Dia

O Novo Dia é o programa de suporte ao paciente da Novo Nordisk no Brasil, criado para facilitar o acesso a tratamentos inovadores para condições crônicas como diabetes e obesidade. Por meio de parcerias

com grandes plataformas de e-commerce e uma infraestrutura de atendimento dedicada, o programa oferece suporte personalizado, recursos educacionais e acesso a medicamentos com preços reduzidos.

O Novo Dia também promove jornadas de tratamento seguras e com informação de qualidade, desencorajando o uso de alternativas não autorizadas ou manipuladas. Com forte compromisso com a transparência e

o bem-estar dos pacientes, o Novo Dia é um dos pilares da missão da Novo Nordisk de melhorar os desfechos em saúde em todo o Brasil, colocando sempre o paciente em primeiro lugar.

