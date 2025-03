Em tempos onde medicamentos para emagrecer, como o Ozempic ou Mounjaro, conquistaram cada vez mais adesão, visando resultados mais rápidos, a flacidez do rosto pode se tornar uma consequência bem desagradável para os pacientes. Da mesma forma que acontece no corpo, a pele da face fica mais fina, levando a um aspecto mais abatido e envelhecido.

Como resultado, termos como “ozempic face” ou “mounjaro face” começaram a circular na web, em referência aos rostos de quem faz uso contínuo dos medicamentos, inicialmente destinados para o tratamento de diabetes do tipo 2, com a finalidade de perder peso. A expressão se refere, portanto, a alterações estéticas que acontecem como uma consequência do emagrecimento acelerado.

As alterações podem incluir bochechas mais magras, contornos faciais menos definidos, rugas mais pronunciadas e, no geral, pele mais flácida no rosto, que fica mais visível pela diminuição da camada de gordura. As fibras de elastina soltas, no entanto, continuam presentes e podem criar a aparência de excesso de pele pendurada no rosto ou pescoço.

O preenchimento com ácido hialurônico se destaca como uma medida não invasiva, segura e eficaz para o controle do problema e para aqueles que também buscam um maior rejuvenescimento facial. De acordo com o Dr. Luann Lôbo, Médico Dermatologista & Speaker, Titular SBD e SBCD, a linha Sofiderm Facial, da Aeskins, referência em qualidade e durabilidade, pode trazer ótimos resultados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“O preenchedor de ácido hialurônico é muito indicado para casos onde ocorre um emagrecimento acelerado, causando mais flacidez aparente, devolvendo o volume e sustentação da pele. Por promover hidratação, de dentro para fora, a substância pode diminuir a sensação de ‘face caída’ e surge como alternativa aos procedimentos mais invasivos para reposição de gordura”.

Como age o preenchedor de ácido hialurônico

Biocompatível com nosso organismo, o ácido hialurônico pode ser usado para dar volume e sustentação, a depender do objetivo do paciente, que precisa realizar uma avaliação médica em consultório antes de optar pelo procedimento para correção de queixas relacionadas ao rápido emagrecimento.

Combate ao Mounjaro face

A linha Sofiderm Facial, da Aeskins, com injetáveis de alto padrão, traz três preenchedores específicos – Sofiderm Fine Lines, Sofiderm Derm e Sofiderm Deep – com indicações e tamanhos de partícula que podem variar considerando o local do rosto a ser aplicado, sem necessidade de anestesia ou repouso. Com gel altamente purificado e estável, os produtos da marca entregam maior rentabilidade no uso, com alta tecnologia envolvida.

“O movimento da gordura, devido à gravidade, pode resultar em um deslocamento de pele sobrejacente. Esse reposicionamento ou deslocamento da gordura geralmente leva ao aumento de cavidades nas bochechas e ao achatamento dos ângulos faciais. O ácido hialurônico, portanto, consegue devolver o volume e a sustentação que foram perdidos, com resultado quase instantâneo, promovendo maior bem-estar e autoestima para esse paciente”, explica o Dr. Luann.

No momento em que entra em contato com a pele, por meio de pontos específicos no rosto do paciente, o ácido hialurônico melhora a estrutura das fibras elásticas e de colágeno. O esperado é que o rosto fique com aspecto mais fino, alongado e elegante, diminuindo a papada e outros focos de flacidez, em resultado que dura até 24 meses, considerando o uso da linha Sofiderm, a única que também conta com preenchedor específico para o corpo.

Conheça os produtos da linha Sofiderm Facial:

SOFIDERM® FINE LINES: ácido hialurônico de baixa densidade, aplicado na derme superficial. Indicado para o tratamento de olheiras, contorno labial além de rugas e linhas finas, localizadas nas regiões perioral, periorbicular e face inferior.

Partícula: 500μm

SOFIDERM® DERM: ácido hialurônico de média densidade, aplicado na derme média e profunda. Indicado para preenchimento submalar, infrazigomático, nasolabial, lábios, nasomandibular, fronte e lóbulo de orelha.

Partícula: 700μm

SOFIDERM® DEEP: ácido hialurônico de média densidade, aplicado na derme média e profunda. Diferente do Derm, é indicado para quem deseja preenchimento e projeção da região malar, zigomática profunda, têmpora, mandíbula, mento, fossa periforme além do contorno e definição de mandíbula.

Partícula: 1000μm

Sobre a Aeskins

A Aeskins é a unidade de negócios especializada em injetáveis do Grupo MedSystems, um ecossistema líder em inovação para beleza e bem-estar. Os ácidos hialurônicos corporais SOFIFERM, distribuída pela empresa possui mais de 5 artigos científicos publicados na região corporal . O compromisso da empresa é promover o empreendedorismo, criando histórias e negócios de sucesso. Oferecemos uma linha inovadora de produtos tecnológicos, destacando-se pelos injetáveis de alto padrão, reconhecidos pela qualidade e pureza do ácido hialurônico.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento