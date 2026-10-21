O coach Pablo Marçal entrou de vez na campanha para ser o Janones do senador Flávio Bolsonaro (PL). Ele orientou o filho de Jair Bolsonaro no debate da Band no último domingo e promete reunir sertanejos para dar um gás na campanha do senador.

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Marçal fez Flávio adotar tom mais agressivo no debate da Band no domingo e o orientou a abrir o sigilo. Ele tem insistido que vai ‘fazer armadilhas’ para Lula na reta final da campanha.

Antes de Pablo Marçal, veio o exército do Janones

• Explosão de Seguidores: Coordenado diretamente por Janones, o canal de transmissão no WhatsApp bateu a marca de 6 milhões de seguidores, estabelecendo metas subsequentes para alcançar 7 milhões de integrantes.

• Contraposição à Direita: O grupo se consolidou como uma das maiores ferramentas da esquerda para responder à militância bolsonarista, superando numericamente a “Tropa do Flávio”, canal do candidato adversário que contava com cerca de 2 milhões de inscritos.

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