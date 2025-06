Pacientes aguardam até dois meses por consulta no Brasil

E o paciente? Na rotina de um profissional da saúde, tempo é um recurso valioso. Entre consultas, exames, retornos e emergências, atividades como organização de prontuários, controle de agenda, emissão de guias e gestão financeira acabam consumindo energia e foco.

Nesse contexto, o Brasil enfrenta um desafio importante: lidar com burocracias e garantir agilidade no atendimento. No Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, a espera média para uma consulta é de 57 dias.

O mais preocupante é que esse cenário costuma afastar o profissional de sua missão principal — cuidar da saúde das pessoas. É aí que os softwares de gestão médica podem ser aliados estratégicos.

Brasil gasta em excesso com burocracia na saúde

Segundo especialistas, a burocracia é um dos principais entraves à evolução do sistema de saúde brasileiro, tanto na esfera pública quanto na privada.

Dados do Portal da Transparência indicam que cerca de 31% dos gastos do governo com saúde estão relacionados a questões administrativas. Isso representa o segundo maior tipo de despesa no setor, somando aproximadamente R$ 48 bilhões.

Sistema de gestão traz mais fluidez ao atendimento a paciente

Atualmente, um relatório da Doctoralia aponta que 73% das clínicas brasileiras utilizam algum tipo de sistema de gestão, seja ele próprio ou terceirizado. Entre as que ainda não adotaram um sistema pago, 20% já utilizam ferramentas gratuitas.

Automatizar os processos administrativos de uma clínica não é apenas uma medida de praticidade — é um passo fundamental para aprimorar o atendimento ao paciente e otimizar o tempo da equipe. Um bom sistema de gestão médica permite:

Agendamentos rápidos e organizados

Controle de fluxo de caixa e faturamento

Emissão de guias TISS com poucos cliques

Redução de erros e retrabalho nos processos

Com tudo integrado em uma única plataforma, é possível eliminar planilhas paralelas, perder menos tempo com burocracias e concentrar esforços no que realmente importa: o cuidado com os pacientes.

Digitalização é caminho para clínicas mais eficientes

A digitalização do prontuário médico também é um aspecto fundamental. Com o uso de softwares de gestão, os dados dos pacientes ficam armazenados com segurança na nuvem, acessíveis de qualquer lugar, com histórico completo, exames anexados e evolução clínica documentada.

Segundo a Conclínica, plataforma de gestão médica, a agilidade é um ponto importante para trazer benefícios no processo burocrático da empresa como evitar extravios, melhorar a qualidade dos registros médicos, além de garantir a continuidade do cuidado, mesmo quando há troca de profissionais.

Dessa forma, ao automatizar tarefas operacionais, o médico ganha tempo e clareza para oferecer um atendimento mais atencioso, personalizado e resolutivo.

A tecnologia a serviço da saúde é um passo essencial para o futuro das clínicas. Quando bem aplicada, contribui para a produtividade e transforma a experiência de todos os envolvidos.

