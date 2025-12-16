A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana receberá na quinta-feira (18), das 9h às 15h, o Banco de Perucas Móvel, iniciativa realizada em parceria com a ONG Cabelegria, referência nacional na doação de perucas para pacientes em tratamento oncológico. A ação terá entrega gratuita de perucas às mulheres que enfrentam a queda de cabelo em decorrência da quimioterapia.

A iniciativa é aberta a pacientes em tratamento oncológico no município. Durante a ação, as mulheres poderão escolher modelos de perucas, receber orientações sobre uso, higienização e conservação, além de apoio emocional da equipe responsável pelo projeto.

Para a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, a presença do Banco de Perucas Móvel tem impacto direto no emocional das pacientes. “Muitas mulheres chegam fragilizadas pela perda do cabelo, e este gesto simples transforma a forma como elas se veem e enfrentam o tratamento. É emocionante acompanhar cada sorriso, cada olhar de confiança que ressurge. A Unacon recebe essa ação com enorme gratidão”, destaca.

Além do atendimento, o Banco de Perucas Móvel também estará recebendo doações de cabelo. Quem quiser contribuir deve levar o cabelo já cortado, limpo, seco e preso com elástico. As mechas serão utilizadas na confecção de novas perucas, ampliando o alcance do projeto e beneficiando mais mulheres.

“Para nós, da Cabelegria, é uma alegria ir para o interior de São Paulo e estar cada vez mais perto das pacientes. Atualmente a maior parte das nossas doações acontecem por Correios, porque atendemos pacientes do Brasil, inteiro. Acreditamos que o cuidado com a paciente durante o tratamento é multidisciplinar e queremos estar cada vez mais presentes em hospitais. Agradecemos a UNACON por essa parceria”, diz a diretora da ONG Cabelegria, Hanna Nogueira.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, considera que o projeto reforça a importância de iniciativas que unem cuidado, sensibilidade e respeito. “A doação de perucas ajuda a transformar a experiência do tratamento oncológico, oferecendo apoio emocional num momento muito delicado. A Secretaria de Saúde apoia e acompanha iniciativas assim porque o nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso a um atendimento humano, sensível e de qualidade”, argumenta.

“Essa iniciativa representa muito mais do que a entrega de uma peruca. É sobre devolver autoestima, esperança e dignidade às mulheres que estão enfrentando um dos momentos mais difíceis de suas vidas. Para nós, poder apoiar esse cuidado é motivo de orgulho e reforça o propósito do Grupo Chavantes em oferecer um atendimento sensível e acolhedor”, afirma o diretor geral do Grupo Chavantes, Ruy Santos.

A Unacon de Americana é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.