Diversas adequações serão realizadas para adequar sede da Prefeitura à NBR 9050

Uma cidade inteligente e sustentável é inclusiva e respeita as necessidades de seus cidadãos. Para continuar oferecendo atendimento de qualidade à todos que precisam, a Prefeitura de Hortolândia finaliza o projeto para ampliar a acessibilidade do Paço Municipal Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini”, no Jd. Novo Ângulo.

O prédio conta com vagas demarcadas para PCDs (pessoas com deficiência), elevadores, banheiros adaptados e outros equipamentos. No entanto, novas adequações serão incluídas para que a sede do Executivo atenda integralmente à NBR 9050, elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB-040). Isso ampliará ainda mais a segurança e o conforto durante o atendimento prestado pela Prefeitura aos munícipes.

A Secretaria de Obras finaliza, nos próximos dias, a juntada de documentação necessária para a licitação, que escolherá a empresa responsável pelas intervenções. O prazo para conclusão deste processo é de cerca de 60 dias. A partir daí, iniciam as obras de implantação de rampas e sinalização podotátil, tanto na área interna quanto externa do Paço Municipal, além de sinalização visual, sinalização podotátil e instalação de mapa tátil nas entradas das Secretarias. Os sanitários também serão melhor adequados.

Mediação em Libras

Desde esta segunda-feira (09/02), o Paço Municipal conta com intérprete de Libras para atendimento ao público. Por meio da Central TILS (Tradução e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais), a Administração municipal garante a mediação linguística em Libras, eliminando barreiras históricas de comunicação e promovendo um atendimento mais humano, eficiente e respeitoso. A Central TILS permitirá que pessoas surdas tenham autonomia para acessar serviços, buscar informações, resolver demandas administrativas e exercer plenamente sua cidadania.

Segundo o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, a iniciativa está diretamente alinhada ao princípio que norteia sua gestão: cuidar das pessoas. “A inclusão não pode ser apenas um discurso. Ela precisa estar presente no cotidiano, no atendimento, na forma como o cidadão é recebido pelo poder público. A Central TILS é um avanço concreto nesse sentido”, destaca o prefeito.

Acessibilidade

As adequações serão implantadas no prédio principal do Paço, já que, de acordo com informações da Secretaria de Obras, os três anexos em construção na área do Complexo do Paço Municipal já são acessíveis. Estão em obras três instalações, sendo que uma delas abrigará o Poupatempo, serviço estadual que recebe apoio da Administração Municipal para operar, e o DSO (Departamento de Saúde Ocupacional), órgão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura; e as outras duas serão as novas sedes operacionais das secretarias de Mobilidade Urbana e de Serviços Urbanos. A previsão é que as obras destes anexos fiquem prontas no próximo mês. Já a ocupação dos espaços deve acontecer até o final deste semestre, após a adequação das instalações elétricas e de internet.

A obra do novo Paço Municipal, cujo prédio principal foi entregue em 29 de maio de 2024, conta com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando cerca de 1.000 funcionários de diversas secretarias.