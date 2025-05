Padre Fábio de Melo fala em 'desistir' após polêmica que demitiu gerente

Padre Fábio de Melo usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para fazer um longo e contundente desabafo. O religioso comentou as recentes críticas que recebeu após expor um episódio de atendimento em uma cafeteria da rede Havanna, em Joinville (SC), que acabou levando à demissão do gerente da unidade.

No texto publicado no Instagram, ele fala em “ataques orquestrados”, lamenta o clima de ódio nas redes sociais e atribui a repercussão à polarização política. “A mais assertiva armadilha que o Diabo criou é o mundo virtual”, escreveu. Diante da pressão, o padre chegou a dizer que está “a um passo de desistir”.

‘As pessoas querem odiar’

Sem citar nomes, o religioso afirmou que parte das reações foi movida por disputas ideológicas e que, mesmo sem nunca ter declarado seu voto, é constantemente acusado de estar ligado a um lado político. “Por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político”, escreveu.

Padre Fábio também destacou como qualquer publicação, até mesmo as pessoais, como homenagens à sua mãe, se tornam alvos de agressões e acusações. “O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma”, desabafou.

Leia o texto na íntegra de Padre Fábio:

“As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções. Eu sempre escolhi em não estar em nenhum deles. Por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade. É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que “realmente aconteceu e o ataque” que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade. Elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar. E odeiam. E estimulam que outros odeiem também. Não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual.”

Relembre o caso

A polêmica começou no dia 10 de maio, quando o padre relatou em suas redes sociais um mal-entendido em uma loja da Havanna, em Joinville. Ele afirmou ter encontrado um produto — um pote de doce de leite — com preço inferior na prateleira em relação ao valor cobrado no caixa. Ao questionar a diferença, teria sido tratado de forma ríspida pelo gerente da unidade.

