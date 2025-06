A Prefeitura de Americana publica, em edição extraordinária do Diário Oficial desta terça-feira (17), decreto do prefeito Chico Sardelli que autoriza os pagamentos previstos no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal referente ao ano de 2020. Mais de R$ 1,3 milhão vão contemplar 294 profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal.

O plano de carreira dos profissionais do magistério de Americana, aprovado pela Lei Municipal Nº 4.053/2004, estabelece a progressão anual dos vencimentos dos profissionais, de acordo com os cursos e especializações realizados.

“Os educadores desempenham um papel de extrema importância para nosso município, no cuidado e na educação das crianças e adolescentes enquanto seus pais e mães estão trabalhando, por isso temos nos dedicado para que os pagamentos sejam feitos com celeridade”, declarou o prefeito Chico.

Em julho de 2021, a Administração retomou os pagamentos previstos em legislação e quitou os valores referentes aos anos de 2016 e 2017. O crédito mais recente foi efetuado em janeiro de 2023.

“O prefeito Chico Sardelli é muito sensível à questão de valorização dos servidores e desde o primeiro ano de mandato retomou os pagamentos. Neste sentido, a Secretaria de Fazenda tem sido parceira da Educação, organizando os créditos de forma a contemplar um grande número de profissionais. Além de ser um direito reconhecido por lei, o pagamento do Plano de Carreira do Magistério reconhece e valoriza o papel do educador e sua responsabilidade diária junto aos nossos estudantes”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP