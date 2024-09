O PagBank, banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamentos, eleito a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro e um dos principais bancos digitais do Brasil, apresenta o executivo Carlos Mauad como Chief Operating Officer-PagBank. Mauad reportará diretamente para Alexandre Magnani, CEO do PagBank, e irá focar em fortalecer nossa estratégia e atuação na área de banking.

Mauad trabalha há mais de 14 anos no setor financeiro e bancário, trabalhou anteriormente em empresas como Citi, Smiles, Banco Carrefour e MagaluBank (nas duas últimas, como CEO). É formado em Engenharia Mecatrônica pela UFSC, tem MBA em Finanças pela Ibmec e AMP (Advanced Management Programme) pelo Insead.

As áreas de Produtos, Marketing, Operações e Risco passam a reportar para Carlos Mauad. As áreas de Finanças, Comercial e Tecnologia continuarão com reporte direto para Alexandre Magnani.

##

Sobre o PagBank

O PagBank promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento, automatizando o processo de compra, venda e transferências para alavancar negócios de qualquer pessoa e empresa, de forma simples e segura. Empresa do Grupo UOL – líder da internet brasileira – o PagBank atua como emissor, adquirente e oferece contas digitais, além de fornecer soluções completas para pagamentos online e presenciais (por aparelhos mobile e dispositivos POS).

O PagBank conta ainda com grande variedade de meios de pagamento, como cartões de crédito e pré-pago, além de transferências bancárias, pagamentos por boleto, saldo em conta, entre outros. O PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A) é regulado pelo Banco Central do Brasil como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago e adquirente, tendo parcerias com as principais bandeiras de cartões. Sua controladora, PagSeguro Digital, tem capital aberto nos EUA (NYSE: PAGS) e é regulada pela SEC (Securities and Exchange Commission). A distribuição de fundos de investimento é realizada pelo BancoSeguro S.A., autorizado pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e afiliado à ANBIMA.