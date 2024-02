Chefão do PagueMenos chegado no poker e médico homenageados na Câmara Americana

Poker Paguemenos – A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (26) sessão

solene para a entrega de títulos de cidadão americanense ao senhor Antonio Luiz Santichio e de cidadão emérito ao senhor Dr. Ricardo Silveira, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria das vereadoras Nathália Camargo (Avante) e Leonora Périco (PDT), respectivamente. Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município. Já os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas que atendam aos mesmos critérios, mas que não tenham nascido no município.

Biografias

Antonio Luiz Santichio nasceu em Valentim Gentil, interior de São Paulo e passou sua infância em Santa Rita d’Oeste. Filho de Luiz e Aparecida, e irmão de João, Maria, Laerte e Elenir. É casado com Maria Aparecida e pai de Luiz Alexandre, Janaina e Maria Andrea.

Empreendedor e visionário, desde criança queria muito ter uma vendinha. Enquanto outras crianças sonhavam em ser astronauta ou jogador de futebol, Antonio só queria se tornar o dono de uma pequena venda.

Aos 12 anos, já externava esse desejo e quando seu pai vendeu o sítio da família e mudou-se para Americana, compraram a primeira vendinha. Com um projeto junto aos seus irmãos João e Laerte, abriram um pequeno mercado de bairro, localizado no Jardim São Paulo. A vocação para os negócios logo contribuiu para a expansão da empresa. A cada ano um novo projeto era realizado, concretizando o sonho da família.

A realidade se tornou muito maior que o sonho graças à crença que Antonio tinha na sua capacidade. Atualmente são 36 lojas em funcionamento em 20 municípios, além do Centro de Distribuição, Centro Administrativo e Frigorífico em Santa Bárbara d’Oeste e Auto Posto localizado em Nova Odessa.

Em abril de 2023, lançou o livro “O sonho que plantei na roça”, de sua autoria e com prefácio assinado por Ana Maria Braga. No enredo, Antonio conta sua história de sucesso, desde o início do sonho até os dias atuais. Todos funcionários da Rede de Supermercados Pague Menos foram presenteados com um exemplar. Admirado pelos seus familiares e mais de sete mil colaboradores, Antonio Santichio é inspiração a ser seguida por qualquer homem de negócios.

Dr. Ricardo Silveira nasceu em Americana em 25 março 1960, Filho de Laércio e Célia Glaiser. Começou os estudos em Teresópolis, Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina Unifeso. No segundo ano transferiu-se para Santos, na faculdade Lusíadas.

Formou-se em 1985 e já iniciou sua especialização em cardiologia na Unicamp. Depois de ter concluído sua especialidade, continuou trabalhando na Unicamp, atuando também no Hospital municipal de Americana, hospital municipal de Nova Odessa, Unimed e em seu consultório. Como médico jovem, sempre trabalhou muito desde o início, e mesmo com poucos pacientes sempre priorizou um atendimento com excelência.

Em 1992, o sonho de ter uma clínica, originado na necessidade de reunir em um só lugar todos os exames cardiológicos e as especialidades correlacionadas a cardiologia, proporcionando um atendimento completo ao paciente, tornou-se realidade ao inaugurar o CINCOR (Centro Integrado do Coração) em parceria com seus sócios. O projeto cresceu e tornou-se uma clínica com reconhecimento nacional pela sua excelência em qualidade e humanização.

Dr. Ricardo Silveira é apaixonado por sua profissão, reconhecido por sua excelência profissional, conduta irrepreensível, humildade e empatia, sempre oferecendo atendimento e tratamento digno a cada paciente, abdicou de várias horas de lazer para contribuir com o município nos trabalhos de ajuda humanitária da saúde. Admirado e querido por todos a sua volta, sua história de sucesso inspira a todos a perseguirem seus sonhos e acreditarem em seu potencial.

