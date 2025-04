Quem tem um bichinho de estimação sabe como ele merece o melhor, seja uma alimentação balanceada, petiscos saborosos ou produtos para cuidados diários, como shampoos e tapetes higiênicos. Com base nesse amor incondicional por eles, a Rede de Supermercados PagueMenos realiza o Festival Pet. De 2 a 15 de abril, todas as 37 lojas da Rede, distribuídas em 21 cidades do interior de São Paulo, estarão repletas de ofertas exclusivas em produtos para pets.

O Brasil está entre os países que mais possuem animais de estimação no mundo, e não é à toa que cachorros e gatos são considerados parte da família para milhões de brasileiros. Os dados do PetCenso 2023 reforçam essa paixão nacional: os queridos vira-latas, ou SRDs (Sem Raça Definida), seguem como os favoritos em lares de todo o país, tanto entre cães quanto entre gatos. O levantamento mostrou que, entre os 2,5 milhões de animais analisados, os SRDs lideram em número de adoções e presença nos lares brasileiros.

Outro estudo, o Censo Pet IPB, realizado pelo Instituto Pet Brasil, revela que sete em cada dez brasileiros possuem pelo menos um animal de estimação. Em 2021, o país atingiu a marca de 149,6 milhões de pets, um crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior, consolidando o Brasil como a terceira maior população pet do planeta.

Durante o Festival Pet serão diversos produtos selecionados para garantir o bem-estar e a felicidade do seu companheiro. Além das marcas mais conhecidas do mercado, também há opções acessíveis, para que todos possam aproveitar e proporcionar o melhor para seus pets.

O gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, Fabio Cecon, destaca a importância dos festivais temáticos para atender aos Clientes. “Promover festivais ao longo do ano nos permite oferecer conveniência e variedade para nossos Clientes. No Festival Pet, isso significa reunir em um só lugar todos os itens essenciais para os animais de estimação, sempre com qualidade garantida e preços acessíveis”, explica.

Ele também reforça que “o amor pelos pets é algo que cresce a cada dia, e nosso compromisso é facilitar o acesso dos nossos Clientes a produtos que contribuam para a saúde e felicidade dos seus bichinhos”.

Não deixe essa oportunidade passar! O Festival Pet acontece de 2 a 15 de abril, nas 37 lojas da Rede. Consulte os endereços e horários de funcionamento acessando: www.superpaguemenos.com.br/unidades. Seu pet merece o melhor, e no Festival Pet da Rede de Supermercados Pague Menos você encontra tudo o que ele precisa, com preços que cabem no seu bolso.

Festival de Boteco PagueMenos

Itens para preparo de delícias de boteco estarão em oferta na Rede de Supermercados Pague Menos

Se tem uma coisa que combina com momentos de descontração é a boa e tradicional comida de boteco acompanhada de uma bebida bem gelada. Crocantes, saborosos e irresistíveis, os petiscos de boteco vão do clássico amendoim até pratos mais elaborados, conquistando paladares de todos os gostos. E para ajudar você a montar um cardápio dos melhores bares, a Rede de Supermercados Pague Menos realiza, de 2 a 15 de abril, o Festival de Boteco Pague Menos.