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Pai bate na filha após ver mensagens no celular e vai em cana em Santa Bárbara

A equipe de Anjo da Guarda da Mulher foi acionada no Plantão Policial para averiguar um fato ocorrido com uma adolescente que apresentava lesões visíveis provenientes de agressão física, junto de sua genitora .

No local foi procedido contato com as partes, onde a adolescente informou que tinha discutido com o seu genitor J. pelo telefone e após quinze minutos o mesmo invadiu a residência onde reside com sua genitora, localizada na Rua Capistriano de Abreu, 81 e passou a desferir socos em sua face e barriga, posteriormente teria dado diversas chineladas em suas pernas quando percebeu que a genitora da vítima se aproximava e se evadiu pulando os muros da residência.

A equipe encaminhá-la a adolescente até o P.S Dr. Edison Mano para que pudesse receber atendimento médico. Em posse das características do autor foi iniciado patrulhamento no Bairro Jardim Laudissi em vistas ao mesmo, local que foi informado pela vítima.

Versão do pai

Posteriormente, foi informado que o autor teria ido até o Plantão Policial para prestar esclarecimentos, quando indagado informou que visualizou mensagens no celular de sua filha e não gostou, segundo ele, quando a questionou, a mesma foi ríspida utilizando palavras de baixo calão, relatando que a partir daí deu um tapa em sua boca e desferiu diversas chineladas nas pernas da adolescente.

O autor recebeu voz de prisão, sendo algemado conforme Decreto Federal 8858/16 para garantir lhe a integridade física, bem como da equipe, uma vez que se encontrava extremamente alterado. Foi realizado B.O/PC e a autoridade de plantão Dr. Leonardo de Freitas Silva ratificou a voz de prisão em flagrante permanecendo J. a disposição da justiça.