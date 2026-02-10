Casos envolvem violência doméstica, tentativa de homicídio e ameaça nesta segunda-feira (9)

Nesta segunda-feira (9) houve o registro de casos de ameaça, violência doméstica e tentativa de homicídio nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ocorrências atendidas por equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) resultaram na prisão de dois homens de 29 e 61 anos, além de uma mulher de 48.

O primeiro caso aconteceu na madrugada de segunda na Rua Aroeira Salsa, no Jardim Remanso Campineiro (Hortolândia). A Polícia Militar foi acionada para atendimento a ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, a equipe policial ouviu gritos vindos de dentro do imóvel, assim como o choro de crianças.

No momento da aproximação ao portão, os PMs visualizaram uma mulher em estado de abalo emocional, apresentando escoriações no rosto. Ela relatou que o ex-marido havia invadido a residência e passado a agredi-la com socos e chutes. Na casa, o acusado confessou ter se envolvido em uma “discussão acalorada” com a ex-esposa, evoluindo para agressões físicas.

A vítima, de 29 anos, foi encaminhada ao Hospital Dr. Mário Gatti para atendimento médico e, após avaliação, foi liberada. Posteriormente, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Hortolândia, onde o agressor, também de 29 anos, permaneceu preso à disposição da Justiça.

Tentou matar filho

Na manhã desta segunda-feira, um homem de 61 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra o próprio filho, de 23 anos, fato ocorrido na região do Assentamento III, em Sumaré. A Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de indivíduo esfaqueado, que havia dado entrada na UPA Macarenko.

Conforme apurado, após uma discussão familiar, a vítima teria sido atingida por golpes de faca desferidos pelo pai. O jovem recebeu atendimento médico na unidade de saúde. O autor foi localizado e levado ao 1º Distrito Policial de Sumaré, onde a prisão em flagrante por tentativa de homicídio foi confirmada.

Munições apreendidas

Ainda no período da manhã, policiais foram chamados até a Rua Osvaldo de Andrade, no Jardim Amanda (Hortolândia), para atender a chamado de ameaça, com a informação de que a autora estaria em posse de uma arma de fogo. No local, a equipe fez contato com duas vítimas, as quais relataram terem sofrido agressões.

Em seguida, os policiais realizaram contato com a autora, no interior da residência. Durante a averiguação, a arma de fogo não foi localizada; contudo, após varredura no imóvel, foram encontradas nove munições intactas de calibre .32 (ponto 32). A autora alegou, reiteradas vezes, que teria se apoderado da arma para “se defender”.

A acusada informando também que pretendia entregá-la posteriormente a seu advogado. As vítimas, de 36 e 81 anos, foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Amanda, onde receberam atendimento médico. As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial de Hortolândia, onde a autora de 48 anos permaneceu presa à disposição da Justiça.