Uma situação desconfortável envolvendo a atriz e apresentadora Maisa Silva e seu pai, Celso Andrade, gerou forte repercussão nas redes sociais após um vídeo publicado por um fotógrafo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No registro, feito na noite de quinta-feira (10), o pai da artista foi erroneamente identificado como segurança, o que levou internautas a acusarem o autor da gravação de preconceito racial.

Nas imagens, Maisa, que é de pele clara, aparece desembarcando ao lado de Celso, um homem negro, enquanto é abordada por fãs e pelo fotógrafo Gabriel Rangel. Durante o percurso até a saída do aeroporto, Celso aparece carregando bagagens e, em alguns momentos, coloca carinhosamente a mão no ombro da filha. Apesar do gesto afetivo, o fotógrafo se referiu a ele como “segurança”, gerando desconforto entre os espectadores do vídeo.

Nas redes sociais, o episódio foi duramente criticado. Muitos usuários apontaram que esse tipo de confusão é recorrente em casos onde há diferença de tonalidade de pele entre pais e filhos.

Ele é pai da Maísa Silva

“Ele é chamado de tudo, menos de pai. Acho que nem precisa dizer o nome disso, né?”, escreveu um internauta. Outros ressaltaram que situações como essa reforçam estereótipos raciais ainda presentes no imaginário social.

Apesar da legenda do vídeo posteriormente ter identificado Celso como pai de Maisa, o erro no conteúdo audiovisual já havia se espalhado. O fotógrafo Gabriel Rangel, que publicou o vídeo em uma página de paparazzi no TikTok, se desculpou pelo equívoco e negou que tenha havido qualquer motivação racista. “Sou negro, já fui seguido em shopping com a câmera na mochila por acharem que eu era ladrão. Repudio qualquer forma de preconceito”, declarou ele em entrevista.

Ainda segundo Rangel, o mal-entendido se deu por não conhecer pessoalmente a artista e por estar acostumado a registrar famosos desembarcando com seguranças em aeroportos.

Apesar do pedido de desculpas, a repercussão do episódio evidencia a necessidade de uma abordagem mais sensível e consciente, especialmente por parte de profissionais da mídia que atuam diretamente com a imagem pública de figuras conhecidas.

