Países com Exigências de Vacinas Pouco Conhecidas: O Que Você Precisa Saber Antes de Embarcar

Com o aumento da mobilidade internacional e as lições aprendidas com a pandemia, muitos países reforçaram suas exigências sanitárias para entrada de visitantes estrangeiros. Mais do que nunca, o controle vacinal passou a fazer parte da segurança de fronteiras — e pegou muitos viajantes brasileiros de surpresa.

A R3 Viagens, especialista em gestão de viagens corporativas, alerta que vacinas como meningite, pólio, sarampo e febre tifóide estão entre as mais exigidas atualmente, mesmo que pouco conhecidas pela maioria dos viajantes.

“O desconhecimento dessas exigências pode levar a atrasos, quarentenas e até deportação. Nossa missão é preparar os clientes para todas as etapas da jornada, incluindo a parte sanitária e documental”, afirma Wilson Silva, diretor de marketing e tecnologia da R3 Viagens.

Vacinas que você pode precisar — e não sabia

Além da febre amarela, a R3 destaca outras imunizações exigidas:

Meningite meningocócica – obrigatória na Arábia Saudita para peregrinos.

– obrigatória na Arábia Saudita para peregrinos. Pólio (dose de reforço) – exigida por Índia, Paquistão e Afeganistão.

– exigida por Índia, Paquistão e Afeganistão. Sarampo, rubéola, caxumba (MMR) – exigidas para estudantes nos EUA, Japão e Canadá.

– exigidas para estudantes nos EUA, Japão e Canadá. Gripe (Influenza) – recomendada para profissionais da saúde em viagens a trabalho.

– recomendada para profissionais da saúde em viagens a trabalho. Hepatite A e febre tifóide – recomendadas em países da Ásia e África.

Alguns países ainda mantêm exigência de certificado de vacinação contra COVID-19 com QR Code validado, como Indonésia, Malásia e algumas ilhas do Pacífico.

Documentos exigidos e cuidados essenciais

Para comprovação, é necessário apresentar a Carteira Internacional de Vacinação (CIVP), emitida pela ANVISA. Em alguns casos, o país de destino exige que o certificado esteja traduzido para inglês ou francês e com data recente de aplicação.

É importante iniciar esse processo com no mínimo 6 semanas de antecedência, pois algumas vacinas precisam de tempo para serem válidas após a aplicação.

A R3 Viagens oferece suporte completo para viajantes corporativos, incluindo:

Alertas sanitários personalizados por país;

Acompanhamento de documentos exigidos;

Tradução e emissão de certificados de vacinação;

Consultoria médica com médicos parceiros da rede.

Casos comuns de impedimento

Empresas que enviam funcionários ao exterior precisam estar cientes das exigências sanitárias para evitar:

Impedimento de embarque;

Detenção na imigração;

Quarentena forçada;

Cancelamento de reuniões e compromissos.

“Uma viagem internacional não pode depender de sorte. Com planejamento, todos esses problemas são evitáveis — e é isso que entregamos aos nossos clientes todos os dias”, reforça Wilson Silva.

