Santa Bárbara d’Oeste ampliará ainda mais sua agenda de cultura e arte com a realização do projeto “Palco Aberto”, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação, que se estende de julho a novembro deste ano, contará com apresentações gratuitas no Parque dos Ipês e Parque dos Jacarandás, com edições temáticas distribuídas: Férias Escolares (julho), Palco Aberto Tradicional (agosto e setembro), Mês das Crianças (outubro) e Novembro Negro (novembro).

O projeto, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, é fruto do edital Palco Aberto que viabilizou a contratação de atrações culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura. O documento contemplou uma ampla variedade de expressões artísticas, com apresentações divididas entre as categorias artísticas cênicas e musicais.

Programação

Intercalando os parques dos Ipês e Jacarandás, o mês de julho abre a programação com espetáculos voltados ao público infantil e familiar, focando nas férias escolares. No dia 5, a Cia Xekmat apresenta “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe”. No dia 6, é a vez da Cia Arte-Móvel com “Os Fabulantes”. No dia 12, a artista Renata de Paula realiza “Brincadeiras e Cantigas com Histórias”. Já no dia 13, o Grupo Mirabolantes encena “Lendas da Mata”. No dia 20, a Cia Luzes e Lendas apresenta “Histórias de Assombrar” e, encerrando o mês, no dia 27, a Confraria do Conto apresenta “Histórias Viajantes”.

Em agosto, a música toma conta dos palcos. No dia 10, é a vez da Orquestra Feminina de Viola Caipira, no Jacarandás. No dia 17, Manda Moraes sobe ao palco com o show “A MPB Delas”, no Parque dos Ipês. No dia 24, a Orquestra Barbarense de Violas trará o espetáculo “Canta o Coração do Sertão”, no Jacarandás. E no dia 31, o Bloco Apareceu a Margarida encerra o mês com uma apresentação musical animada, no Ipês.

O mês de setembro traz diversidade artística e musical. No dia 14, o Bloco do Traquitana representa a cultura popular e as marchinhas de Carnaval no Parque dos Ipês. No dia 21, o Grandplié Studio de Dança apresenta o espetáculo de dança “Doce Amargo”, no Parque dos Jacarandás. Encerrando o mês, no dia 28, a Banda das Bárbaras traz sua energia e representatividade ao palco do Ipês.

Em comemoração ao mês das crianças, intercalando os parques dos Ipês e Jacarandás, a programação de outubro ganha foco infantil. No dia 4, Thiago Gonçalves apresenta a narrativa oral “Buuu… Medinho”. No dia 5, a Trupe Dona Formiga apresenta o espetáculo teatral “A Floresta Mágica e o Livro Perdido”. No dia 11, a Casa Dois João encena “Histórias de Montar: Qual seu vaso?”. Já no dia 12, Dario Welton comanda o espetáculo de dança “Encontro das Princesas”. No dia 18, o NAC – Núcleo Artístico Corpus apresenta “Alinhavando”. No dia 19, Hellen Chiquetto traz “As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel”. Encerrando o mês, no dia 26, o grupo O Bloquinho Animadinho se apresenta com muita música carnavalesca para as crianças.

Encerrando o ano, o mês de novembro destaca a cultura afro-brasileira em alusão do Novembro Negro. No dia 8, a poeta Júlia Motta apresenta a narrativa “Cenopoesia: A Palavra em Manifesto” no Parque dos Jacarandás. No dia 9, Will Masca comanda a “Batalha do CEU” em um local diferente do tradicional: o Parque dos Jacarandás. No dia 15, o Samba do Negro Silva apresenta “Samba Raiz”, no Parque dos Ipês. No dia 16, o pagodeiro Flavinho no Pagode apresenta “Pele Preta” também no Ipês. No dia 29, o Projeto Samb’Ajuda sobe ao palco do Jacarandás com samba e solidariedade, e por fim, no dia 30, Robson Cruz e Banda encerram a programação com muito ritmo e energia no Ipês.

Confira a programação completa com horários e locais:

JULHO (FÉRIAS ESCOLARES)



05/07/2025 – 9h | Jacarandás | Teatro | Cia Xekmat – Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe

06/07/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Cia Arte-Móvel – Os Fabulantes

12/07/2025 – 9h | Jacarandás | Patrimônio Imaterial | Renata de Paula – Brincadeiras e Cantigas com Histórias

13/07/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Grupo Teatral Mirabolantes – Lendas da Mata

20/07/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Cia Luzes e Lendas – Histórias de Assombrar

27/07/2025 – 9h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Confraria do Conto – Histórias Viajantes

AGOSTO



10/08/2025 – 9h | Jacarandás | Música | Orquestra Feminina de Viola Caipira

17/08/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Manda Moraes – A MPB Delas

24/08/2025 – 9h | Jacarandás | Música | Orquestra Barbarense de Violas – Canta o Coração do Sertão

31/08/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Bloco Apareceu a Margarida

SETEMBRO



14/09/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Cultura Popular | Bloco do Traquitana

21/09/2025 – 9h | Jacarandás | Dança | Grandplié – Doce Amargo

28/09/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Banda das Bárbaras

OUTUBRO (MÊS DAS CRIANÇAS)



04/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho

05/10/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido

11/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?

12/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Dario Welton – Encontro das Princesas

18/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | NAC – Alinhavando

19/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel

26/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | O Bloquinho Animadinho

NOVEMBRO (NOVEMBRO NEGRO)



08/11/2025 – 16h | Jacarandás | Narrativa Oral | Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto

09/11/2025 – 16h | Jacarandás | Hip Hop | Will Masca – Batalha do CEU

15/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Samba do Negro Silva – Samba Raiz

16/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Flavinho no Pagode – Pele Preta

29/11/2025 – 16h | Jacarandás | Música | Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz

30/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Robson Cruz e Banda

Locais:

Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

