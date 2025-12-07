Discussão abordou barreiras sociais, expectativas e políticas de inclusão para pessoas autistas

O plenário da Câmara Municipal de Sumaré recebeu, nesta quarta-feira (3), a palestra “Autismo na adolescência e na vida adulta”, iniciativa do gabinete do vereador Professor Edinho (Republicanos). O encontro abordou expectativas, capacitismo institucional e diversas situações vividas por pessoas autistas na adolescência e na fase adulta. A atividade começou às 19h e também foi transmitida ao vivo pelo canal da Casa no YouTube (youtube.com/camarasumare).

A conferência foi conduzida por Leandro Rafer Venancio da Silva, escritor e especialista em acessibilidade e inclusão. Com mais de 1.200 horas de pesquisas e trabalhos sociais relacionados ao espectro do autismo, Leandro é idealizador do Instituto do Autismo Neurobloom, reconhecido pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado de São Paulo pelo projeto “FORMAR para INCLUIR”. O palestrante possui formação em Desenvolvimento Humano, é pós-graduado em Neurociências e atualmente cursa Psicologia.

Evento

O evento também reuniu representantes das secretarias de Educação e de Saúde, profissionais da saúde mental e familiares de crianças, adolescentes e adultos autistas. Ao longo das falas, participantes destacaram desafios enfrentados pelas pessoas no espectro, especialmente na transição para a vida adulta, e compartilharam relatos sobre barreiras sociais e institucionais.

Atento às manifestações dos profissionais e familiares, o vereador Professor Edinho reiterou seu compromisso em levar as demandas apresentadas ao Poder Executivo e em seguir promovendo projetos de lei que ampliem direitos e garantam melhores condições de inclusão para pessoas autistas em Sumaré.

Nos últimos 10 anos, a Câmara de Sumaré já aprovou ao menos 24 projetos de lei voltados ao atendimento de pessoas com autismo. Apenas em 2025, quatro novas propostas foram aprovadas, entre elas o projeto que institui o censo qualificado dessa população, o fornecimento de protetor auricular para crianças com TEA e a autorização para vacinação domiciliar de pessoas com autismo.