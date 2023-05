Palestra para professores aborda ações contra o abuso e exploração sexual

Em alusão à Campanha Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes e ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, foi publicada nesta quinta-feira (18) no canal da Secretaria de Educação, no YouTube, a palestra sobre o tema, apresentada pela psicóloga e coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Americana, Katia Cristina Ravagnani Elias. A apresentação foi feita a educadores da rede municipal de Americana e está disponível a todos os interessados.

O conteúdo foi transmitido na segunda e na quarta-feira à noite, exclusivamente a professores, coordenadores, pedagogos e diretores da Educação Básica, dentro da programação de reuniões pedagógicas do mês de maio.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, fez a saudação inicial aos presentes e à palestrante. “Este é um assunto da maior importância para a administração do prefeito Chico Sardelli. Temos uma ação muito firme de combate a essa violência nas mais diversas secretarias, nossa rede municipal de Educação tem se preparado com o que há de mais avançado tanto no debate como na adoção do Fluxo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, para que nós consigamos cada dia mais evitar e impedir situações de violência envolvendo nossas crianças e adolescentes”, declarou Ghizini.

Katia apresentou a legislação referente ao tema e o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, como o Poder Judiciário, os órgãos da sociedade civil e o Estado em todas suas esferas de poder. Também trouxe definições relativas à infância e à violência adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e elencou ações adequadas por parte dos educadores para acolher e proteger a criança ou adolescente vítima de violência.

“O trabalho para superar uma situação de violência e quebrar um ciclo geracional de violência exige uma rede do sistema de garantia de direitos. Nós que estamos aqui somos a rede de proteção de crianças e adolescentes no município de Americana, fazemos parte disso porque estamos no dia a dia dessas crianças e adolescentes e temos a obrigação de protegê-los”, disse. Ao término da palestra, ela respondeu perguntas dos educadores.

Katia é coordenadora do CREAS e supervisora dos serviços referenciados na Proteção Social Especial. É coordenadora da Comissão Municipal Intersetorial do protocolo que institui o Fluxograma de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência de Americana e membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos comitês Americana Por Elas e Programa Americana pela Primeira Infância (PAPI). Confira o conteúdo completo da palestra em https://www.youtube.com/@educaamericana/streams.