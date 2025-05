Palestras do SEAAC sobre Trabalho atraem bom público

Bom público- Mais de 100 pessoas participaram sexta-feira (dia 9) das palestras promovidas pelo SEAAC de Americana e Região em comemoração ao Dia do Trabalho. O evento aconteceu no Plenário da Câmara Municipal de Americana e teve como palestrantes a Deputada Estadual Ana Perugini e o ex-juiz do Trabalho e Desembargador Jorge Luiz Souto Maior.

Ana Perugini falou sobre sua atuação em defesa das mulheres “que precisam se desdobrar para suportar a pesada carga do trabalho formal com o trabalho doméstico, invariavelmente sobre sua responsabilidade”. Para a Deputada, o trabalho doméstico deveria ser considerado para efeito de aposentadoria. “É um trabalho extenuante com duração de 24 horas por dia”, disse Perugini.

Souto Maior falou sobre a terceirização e a pejotização, “realidades que estão cada dia mais presentes no Brasil e que pelas suas características se assemelham bastante à escravidão”. O desembargador criticou a reforma trabalhista, classificando-a como um “marco lamentável e realizado após um golpe institucional planejado e executado com perversidade”.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva disse que as palestras foram importantes para trazer aos trabalhadores presentes uma visão clara de situações rotineiras, sob o ponto de vista de duas personalidades atuantes em suas áreas. “Fiquei surpresa com o número de presentes e o nível de interação com os palestrantes”, completou.

Também estiveram presentes os presidentes e diretores dos SEAAC’s de Araraquara, Campinas e Marília, além de sindicatos convidados.

