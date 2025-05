O Palmeiras venceu mais uma na Libertadores. O time manteve os 100% de aproveitamento ao vencer mais uma vez o Cerro Porteño por 2 a 0 na noite de quarta-feira. O jogo pela quarta rodada da fase de grupos (1a do returno).

Estêvão e Vitor Roque foram os responsáveis por balançar a rede no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

A equipe de Abel Ferreira traz para São Paulo os três pontos e a classificação para as oitavas de final, com dois jogos de antecedência.

O Verdão chegou aos 12 pontos e com a combinação do outro resultado do grupo, garantiu a liderança do Grupo G.

Uma vaga segue em aberta e é disputada entre Cerro, Bolívar e Sporting Cristal. O Palmeiras ainda enfrenta os dois últimos, no Allianz Parque, nos dias 15 e 28 de maio.

Palmeiras e São Paulo no Brasileirão

No final de semana o Verdão, líder do Brasileirão, encara o rival São Paulo em jogo que vale 6 pontos.

