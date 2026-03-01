O Palmeiras abriu o placar contra o São Paulo na partida da semifinal do Campeonato Paulista. Maurício marcou o 1o gol da partida aos 10′. A partida é com torcida única e não tem partida ‘da volta’, com as finais começando na próxima quarta-feira.
O jogo acontece em Barueri e o vencedor avança para pegar o Novorizontino, que passou pelo Corinthians no sábado pelo placar mínimo.
Caso avance, o Palmeiras vai encarar seu grande algoz deste começo de ano. O Novorizontino aplicou a maior goleada que o Verdão sofreu na década (era Abel Ferreira).
