Palmeiras bate Fortaleza fora e lidera Brasileirão 25

O Palmeiras foi a Fortaleza com a missão de vencer do time da casa e liderar do Brasileirão pela primeira vez no ano.

E deu certo. O primeiro gol do jogo saiu já nos acréscimos do 1o tempo. Facundo Torres aproveitou cruzamento na área por baixo e, na pequena área, fuzilou para o gol.

Flaco Lopez deixou o jogo mais tranquilo pro Verdão aos 13′ do segundo tempo quando ampliou o placar para 2 a 0.

Mas o Fortaleza mostrou estar a fim de jogo e descontou com Deyverson aos 25′ e pôs fogo na partida. O Lion foi pra cima e pressionou até conseguir uma penalidade máxima.

O time do técnico Abel Ferreira abriu dois a zero e foi salvo pelo goleiro Weverton nos minutos finais da partida. Ele defendeu um pênalti e garantiu o placar de 2-1 para o novo líder do campeonato.

O Palmeiras foi a 13 pontos e abril dois sobre o grande rival dos últimos anos Flamengo, que empatou ontem em 0-0 com o Vasco.

Palmeiras agora na Libertadores

O Verdão agora viaja para encarar o Bolívar na quarta-feira pela Libertadores.

