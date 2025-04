Palmeiras bate Inter fora e Corinthians cai em casa (0-2)

O Palmeiras foi a Porto Alegre e bateu o Inter local por 1 a 0. O jogo valeu pela 4a rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol do Verdão foi marcado no começo do segundo tempo por Facundo Torres.

Depois do gol, o Palmeiras conseguiu segurar com tranquilidade o placar. O time agora lidera o Brasileirão com 10 pontos ganhos em 4 rodadas.

Já o Corinthians foi derrotado em casa pelo Fluminense de Renato Gaúcho. O jogo terminou 2 a 0 pros cariocas e o Timão segue sequência de resultados ruins.

Palmeiras volta a jogar fora

No domingo, o Verdão volta a jogar fora de casa. O time vai a Fortaleza encarar o Fortaleza para manter a liderança e se distanciar do adversário Flamengo.

