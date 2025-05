O Palmeiras pressionou mas só conseguiu vencer o São Paulo com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. Vitor Roque foi o herói alviverde. Com o resultado, o Verdão volta a assumir a ponta da tabela.

O Palmeiras pressionou muito o São Paulo, teve quase 10 escanteios a seu favor nos dois tempos. O Tricolor teve como destaque o atacante Ferreirinha que teve boas chances de gol.

O técnico do Palmeiras Abel Ferreira foi expulso no segundo tempo, as duas equipes reclamaram bastante da arbitragem.

Quando o jogo parecia ir para o empate, Vitor Roque, que acabara de entrar, fez um salseiro na defesa do São Paulo e anotou. O gol chegou a ser anulado mas foi confirmado pelo VAR.

Palmeiras cumpre tabela na Libertadores

Já classificado na Libertadores, o Verdão recebe o Bolívar na próxima quinta-feira.

