O Palmeiras bateu o Vasco na tarde deste domingo com um gol inédito e um zagueiro salvador evitando o gol vascaíno. O time paulista subiu para os 16 pontos e coloca pressão no líder Flamengo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No final do primeiro tempo, o lateral Giay salvou Palmeiras de tomar o primeiro gol. O goleiro Weverton saiu mal, trombou com o zagueiro e a bola sobrou para o atacante do Vasco, que chutou por cima do gol mais encontrou o Salvador alViverde embaixo das traves.

O Palmeiras abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo com Vitor Roque. A zaga do Vasco saiu jogando errado, o ataque recuperou a bola, que sobrou para Estevão.

Ele rolou na entrada da pequena área e o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde.

Palmeiras na Liberta no meio de semana

O Verdão volta a campo no meio de semana. O jogo será no Paraguai contra o Cerro Porteño. O time defende a invencibilidade no torneio continental.

Leia + Sobre todos os Esportes