Palmeiras cai em casa pro Flamengo (0-2)

O Palmeiras perdeu a sequência de vitórias ao ser derrotado pelo Flamengo na tarde deste domingo. Apesar da derrota, o Verdão ainda lidera o Brasileirão 2025.

Partida que palmeirenses e flamenguistas reclamarão de pênaltis marcados, pênaltis não marcados.

Mas Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão, e Ayrton Lucas, depois de bela jogada com o garoto Wallace Yan, garantiram o placar entre os dois primeiros colocados do campeonato.

O Verdão segue líder, mas o Flamengo encostou, ficando agora com um ponto de diferença na classificação.

Palmeiras na Libertadores

O Verdão volta a jogar na quarta-feira na rodada final da Copa Libertadores já terminando como melhor entre todos os times.

