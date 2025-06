O Palmeiras vai ser o campeão da Libertadores deste ano segundo simulações do ChatGPT. A Conmebol definiu, nesta segunda-feira (2/6), os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A entidade montou também o chaveamento até a final, que neste ano será disputada em Lima.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Seis times brasileiros seguem na competição: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Logo nas oitavas, haverá um duelo entre brasileiros: Flamengo x Internacional.

Além disso, o Palmeiras pode pegar o River Plate nas quartas e o clássico com o São Paulo na semifinal.

Com os confrontos definidos, a versão premium do ChatGPT simular os resultados das próximas fases e definir quem será o campeão.

Palmeiras bate Flamengo nos pênaltis

O placar previsto é empate na final em 2 a 2 Flamengo e Palmeiras com o Verdão sendo campeão nos pênaltis com vitória por 4 a 3. As semifinais seriam disputadas com 4 times do Brasil- além dos finalistas, São Paulo e Fortaleza estariam entre os 4 melhores da competição.

A Copa Libertadores terá uma pausa superior a dois meses por conta do Mundial de Clubes. Deste modo, a competição retornará apenas em agosto com as oitavas de final. Os jogos de ida serão em 12, 13 e 14 de agosto, enquanto as partidas de volta ocorrerão na semana seguinte, nos dias 19, 20 e 21.

Leia + Sobre todos os Esportes