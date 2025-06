Palmeiras desencanta e bate Al Ahly no Mundial (2-0)

O Palmeiras desencantou no Mundial de Clubes da Fifa. Depois de fazer um grande jogo na estreia, mas ter um frustrante 0 a 0, o Verdão jogou bem no segundo tempo e anotou 2 a 0 em cima do Al Ahly (Egito).

O jogo teve paralisação de quase 1 hora por ameaça de tempestade em Nova Jersey, na região de Nova Iorque, mas a chuva não feio. O susto veio quando o jogo já estava 2 a 0 pros brasileiros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Outro susto, desta vez só para os brasileiros, aconteceu no 1o tempo. O árbitro deu cartão vermelho para Guedes quando o jogo estava 0 a 0. Mas o VAR foi chamado e foi mudada a penalidade para um cartão amarelo.

GOLS DO PALMEIRAS

O Verdão abriu o placar com gol contra de Abou Ali. Aos 4′, a bola foi cruzada na área e os zagueiros egípcios bateram cabeça e jogaram contra o patrimônio.

Aos 14′, Flaco Lopez aproveitou o contra ataque a saiu na cara do goleiro, marcando com tranquilidade.

Logo após o 2o gol do Palmeiras, a partida foi paralisada, voltando quase 1 hora depois.

Agora o Verdão encara o Inter Miami de Messi na segunda-feira jogando por um empate simples.

Leia + Sobre todos os Esportes