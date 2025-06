Palmeiras tem leve favoritismo contra Botafogo no Mundial

O Palmeiras entra como favorito no clássico contra o Botafogo pelo Super Mundial de Clubes da Fifa. Mas o alvinegro tem resultado superior nos últimos 5 confrontos diretos. São 3 vitórias alvinegras e 2 empates.

O Palestra é ligeiramente favorito segundo compilado feito pela Fifa. O time vem com 39,9% de chance de vitória, contra 28,1% do Botafogo e 32% de chance de empate, segundo o Oddspedia..

A força ofensiva do Palmeiras em casa (71% de vitórias, xG de 1,84 contra 1,11 do Botafogo) sugere uma vantagem, mas o Botafogo tem mostrado resiliência nos confrontos diretos recentes. Ambas as equipes marcaram em 48% dos últimos jogos.

Escalações Prováveis (FIFA Club World Cup, 28/06/2025):

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Facundo Torres; Estêvão, Flaco López.

Botafogo (Técnico não especificado): John Victor; Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha, Alex Telles; Allan, Gregore, Marlon Freitas, Jefferson Savarino; Igor Jesus, Artur.

Competição: Mundial de Clubes da FIFA de 2025 (Oitavas de Final)

Data: Sábado, 28 de junho de 2025

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Lumen Field (também conhecido como Lincoln Financial Field, dependendo da fonte), Filadélfia, Estados Unidos

Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

O Palmeiras garantiu a liderança do Grupo A, enquanto o Botafogo avançou em segundo lugar no Grupo B, que muitos consideram o mais difícil do torneio. O Botafogo, inclusive, venceu o Paris Saint-Germain na fase de grupos.

Este será o nono confronto eliminatório entre os dois clubes em mata-matas na história. O Palmeiras leva vantagem, tendo se classificado em cinco dessas ocasiões e sido eliminado em três. No entanto, o Botafogo chega com um retrospecto recente favorável, estando invicto nos últimos cinco jogos contra o Palmeiras (3 vitórias e 2 empates).

