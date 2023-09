Palmeiras fica no 0 com Boca na Liberta

O Palmeiras segurou o Boca Jrs em Buenos Aires

e agora vai decidir a vaga na final da Libertadores em casa.

O jogo ficou no 0 a 0 com os argentinos tomando mais iniciativas em busca do gol e os brasileiros se defendendo até com certa tranquilidade.

Na outra semifinal do torneio estão dois brasileiros- Inter RS e Fluminense (RJ). A primeira partida ficou em 2 a 2 no Rio de Janeiro esta quarta-feira.

A final acontece no Marcanã RJ. O Verdão busca o inédito tetra pra um brasileiro. O Inter busca se juntar aos tri brasileiros e o Flu busca um título que ainda não tem.

