Palmeiras tem melhor campanha da história da Libertadores na 1a fase

Na despedida de Estêvão do Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Sporting Cristal-PER por 6 a 0, nesta quarta-feira (28), e encerrou a fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025 com 100% de aproveitamento (seis jogos, com seis vitórias, 17 gols marcados e apenas quatro sofridos). Os gols palestrinos foram anotados por Estêvão, Flaco López (duas vezes), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres.

Único time com 100% de aproveitamento nesta Libertadores, o Palmeiras assegurou o primeiro lugar geral da fase de grupos e vai disputar as oitavas de final pela 18ª vez (recorde isolado entre os clubes brasileiros), sendo a nona seguida (também um recorde isolado entre os brasileiros). Esta é a 8ª vez que o Verdão fica em primeiro na história da competição, igualando o recorde do River Plate-ARG.

O Maior Campeão do Brasil registrou a melhor campanha da fase de grupos seis vezes nas últimas oito edições da Libertadores (recorde continental neste século), sendo três consecutivas, em 2018, 2019 e 2020 (recorde continental geral), e estabelecendo o melhor desempenho da história em 2022, quando obteve seis vitórias em seis jogos, com 22 gols de saldo. Em 2023, foram cinco vitórias e um empate, com dez gols de saldo.

Nesta década, iniciada em 2020, entrou em campo 36 vezes pela fase de grupos e conquistou 31 vitórias, com três empates e duas derrotas, além de 109 gols marcados e 27 gols sofridos. No geral, nas 64 partidas de Libertadores disputadas na década, são 44 vitórias, 15 empates e só cinco derrotas, com 155 gols marcados e 44 sofridos.

O Palmeiras está invicto há 23 jogos como mandante na Libertadores (desde maio de 2021, são 15 vitórias e 8 empates) – 17ª maior sequência de todos os tempos, sendo que o clube ocupa também a 2ª posição na lista com os 34 jogos seguidos sem derrota entre 1979 e 2005, atrás só do Boca Juniors-ARG de 1966-1991, com 39.

Além disso, o Verdão superou o Cerro Porteño-PAR na 7ª posição do ranking de clubes com mais bolas na rede como mandante na história da Libertadores (280 gols), ultrapassou 500 bolas na rede contra adversários estrangeiros atuando no Brasil (na soma de todas as competições e amistosos, o Verdão já fez 503 gols e sofreu 191 em 208 jogos, registrando 144 vitórias, 39 empates e 25 derrotas) e superou 400 bolas na rede contra adversários estrangeiros sul-americanos pela Libertadores (atualmente, são 185 jogos, 121 vitórias, 30 empates, 34 derrotas, 403 gols marcados e 165 gols sofridos).

MARCAS INDIVIDUAIS do Palmeiras

> Marcos Rocha alcançou Zé Rafael e Rony na 6ª posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores (33) e se isolou em 5º entre os palmeirenses com mais vitórias no Allianz Parque (199).

> Raphael Veiga completou 350 partidas pelo Palmeiras (é o 25º atleta com mais atuações na história do clube, sendo o 4º neste século e o segundo no atual elenco). Também alcançou Dudu na 3ª posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores (59), isolou-se na 3ª posição entre os atletas com mais vitórias pelo clube na competição (39) e alcançou Cléber na 10ª posição do ranking de palmeirenses com mais vitórias no Estádio Palestra Italia/Allianz Parque (105).

> Facundo Torres se isolou na 7ª posição entre os uruguaios com mais vitórias pelo Palmeiras (19) e na 5ª posição entre os uruguaios com mais bolas na rede pelo clube (seis).

Flaco López alcançou a 7ª posição na lista dos maiores artilheiros do Palmeiras neste século (42) e a 7ª posição também no ranking de artilheiros do clube no Allianz Parque (18).

