Palmeiras passa fácil pelo Corinthians e lidera o BR25

O Palmeiras passou fácil pelo Corinthians na noite deste sábado com gols marcados no começo do jogo e assumiu a liderança do Brasileirão 2025.

Cabeças de galinhas foram arremessadas no gramado da Arena Barueri durante o clássico entre Palmeiras e Corinthians, com torcida única do Verdão, na noite deste sábado, 12, pela terceira rodada do Brasileirão.

O gesto ocorre meses após um pedaço de porco ser lançado no campo da Neo Química Arena durante dérbi, em novembro do ano passado.

O animal foi jogado pela primeira vez próximo ao gol defendido por Matheus Donelli, aos 33 minutos da segunda etapa. No momento da provocação, o placar marcava 2 a 0 para o Palmeiras, que também teve gol de Vitor Roque anulado.

Palmeiras lidera-

Com a vitória, o Verdão chegou aos sete pontos em nove disputados e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Corinthians, por outro lado, segue com quatro em sexto lugar. Contudo, pode perder posições ao longo da rodada.

PRÓXIMOS JOGOS- O Verdão volta a campo quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Inter, no Beira-Rio, enquanto o Timão recebe o Fluminense, no mesmo dia e horário, na Neo Química Arena.

