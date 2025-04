O Palmeiras perdeu em casa para o Bahia (0-1) e viu o Flamengo assumir a liderança do campeonato brasileiro 2025. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Esquadrão do Bahia venceu no Allianz Parque pela 1ª vez na história, com golaço de Kayky aos 47 do 1º tempo, e sobe para o 7º lugar do Brasileirão.