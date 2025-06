Palmeiras perde outra despenca no Brasileirão (1-2)

O Palmeiras foi derrotado novamente no Brasileirão e caiu para a quarta posição no torneio. O Verdão liderava até o início da rodada mas foi ultrapassado por Bragantino, Cruzeiro e Flamengo.

A derrota desta noite foi para o Cruzeiro em Belo Horizonte por 2 a 1.

O time Mineiro abriu vantagem logo nos primeiros minutos da partida com Kaio Jorge. Aos 2’ e aos 4’, o artilheiro da partida deixou o alvi azul com folga no placar.

Apesar da derrota, o Palmeiras está apenas 2 pontos atrás do novo líder- Flamengo.

Depois do susto do Cruzeiro avassalador, o time paulista conseguiu equilibrar as forças ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo seguiu equilibrado com o Verdão criando mais mas sem levar grande ameaça ao goleiro Cássio. Somente depois dos 40′ o novato Alan descontou para o Verdão. Ele entrou na área e bateu de perna esquerda.

Palmeiras vai buscar recuperação em casa

O Verdão joga novamente na outra semana depois da Data Fifa e encara o Juventude em casa.

