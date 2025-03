Palmeiras tem estreia ruim e fica no 0 com Botafogo

O Palmeiras não conseguiu superar o atual campeão brasileiro na estreia do Brasileirão 2025.

Em um jogo bastante movimentado mas sem chances claras de gol de parte a parte, Palmeiras e Botafogo ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo no Allianz Parque.

A rodada foi marcada até agora por empates, mas o Verdão esperava apresentar melhor resultado dados os reforços trazidos para a temporada.

Concorrentes do Verdão e do Bota como Flamengo, Inter e São Paulo estrearam com empate na rodada.

No meio de semana, começa a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O Palmeiras estreia fora de casa no torneio

O Verdão vai ao Peru e encara o Sporting Cristal

