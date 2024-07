Palmeiras vence ACG e assume liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense na noite desta quinta-feira e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão tem agora 33 pontos e passou o Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no Rio de Janeiro e ficou com os 31.

O Botafogo pode alcançar o Verdão na ponta do Campeonato.

Flaco Lopez abriu o placar logo no começo do jogo. Ele marcou aos 6′. Mas na sequência, Shaylon já empatou para os goianos com belo gol batendo de fora da área.

Só no segundo tempo o time paulista mostrou sua força e selou a vitória. Rafael Veiga aos 6′ e Alex Vinicius aos 8′ deixaram o novo líder com folga na frente.

Palmeiras tem confronto pela ponta no Rio

O Palmeiras só volta a jogar na próxima na próxima quarta-feira. O time vai ao Rio de Janeiro defender a liderança contra o Botafogo.

