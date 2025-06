Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta segunda-feira (2), em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

ADVERSÁRIO DEFINIDO! O Timão enfrentará o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025!

As datas e horários das partidas de ida e volta serão divulgados em breve.

Como as equipes não foram separados por potes, diversos confrontos interessantes apareceram logo nas oitavas, como a reedição da final do ano passado, entre Atlético-MG e Flamengo, além do Derby Paulista, com Corinthians e Palmeiras.

Ao todo, 12 clubes da Série A, dois da B e outros dois da C participaram do sorteio.

O Tricolor enfrentará o Athletico Paranaense nas oitavas de final. A tabela detalhada, com datas e horários dos jogos, será divulgada posteriormente pela CBF.

