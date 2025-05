Palmeiras x São Paulo agita Dia Das Mães

Ninguém discute o quão apaixonado é o torcedor do Palmeiras ou o do São Paulo por seus respectivos times. Mas essa intensidade não significa necessariamente estar disposto a bancar financeiramente a equipe do coração.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Levantamento do Bolavip Brasil correu atrás para descobrir qual das duas torcidas gasta mais dinheiro com sua paixão. E descobriu que os palmeirenses estão na frente: deixam cerca de 13,7% mais dinheiro por ano nos cofres do alviverde do que os são-paulinos na equipe do Morumbi.

Para chegar a essa conclusão referentes aos dois arquirrivais, que se enfrentarão no próximo domingo (11), em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, o Bolavip levou em consideração o último balanço financeiro publicado pelos clubes, referentes ao exercício de 2024. E comparou as fontes de receita que são mais diretamente relacionadas com o engajamento da torcida: o programa de sócio torcedor, a arrecadação com jogos e o dinheiro que entra proveniente de licenciamento e franquias.

Palmeirenses se associam mais do que os são-paulinos

A maior diferença que existe entre as torcidas dos dois times é referente à adesão ao sócio-torcedor. Em dezembro do ano passado, eram 197 mil sócios adimplentes do Palmeiras, contra 57 mil do São Paulo. Considerando que historicamente as torcidas possuem tamanho muito próximo, com ligeira vantagem para os torcedores do time do Morumbi, a maior presença dos palmeirenses chama ainda mais atenção.

O fato de os palmeirenses se associarem mais do que os são-paulinos se reverte em maior arrecadação por parte do alviverde. Ano passado, o clube arrecadou R$74,1 milhões com seus torcedores associados. Já o São Paulo ficou com R$51,6 milhões. A diferença é de 43,6% a favor dos torcedores do Palmeiras.

São-paulinos gastam mais com jogos do que os palmeirenses

Por outro lado, os torcedores do São Paulo chegam mais junto quando o assunto é gasto em dias de jogos, o que inclui não apenas bilheteria, mas também receitas com bares e restaurantes. Ao ir ao Morumbi, o torcedor tricolor investe do São Paulo através do ingresso e também no que consome no estádio.

Ano passado, a arrecadação total do São Paulo nos 34 dias de jogos foi de aproximadamente R$96 milhões. No Allianz Parque, os palmeirenses deixaram em 25 partidas em 2024 cerca de R$85,7 milhões. No fim das contas, os são-paulinos gastaram 12% a mais.

Palmeiras consome mais produtos licenciados do que são-paulinos

O terceiro item da comparação é referente aos gastos dos torcedores com produtos oficiais, que interfere diretamente na arrecadação dos clubes na rubrica de licenciamentos e franquias. Neste quesito, o Palmeiras aparece à frente do São Paulo novamente, com seus torcedores colaborando para uma arrecadação 43,7% maior.

Os palmeirenses ajudaram o Palmeiras a ter uma arrecadação de aproximadamente R$38,5 milhões em 2024 – o clube alviverde conta com 35 lojas oficiais espalhadas pelo Brasil. Já os são-paulinos contribuíram para a arrecadação de cerca de R$26,8 milhões. São apenas 12 lojas do tricolor pelo país.

Leia + Sobre todos os Esportes