Palmeirenses arrecadame leite para o jogo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

A torcida organizada palmeirense Mancha Alvi Verde, subsede de Americana, está promovendo uma arrecadação de leite para o jogo entre Palmeiras e Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes FIFA, que ocorrerá na próxima sexta-feira, 04, às 22h.

A transmissão será realizada em um ambiente familiar no Campo do Benfica, localizado na Rua Alexandre Rondelli, nº 68, no bairro Vila Bertini.

O evento começará a partir das 18h, com TVs, telão, serviço de bar, alimentação e uma área kids. Para participar, é solicitado que cada pessoa traga 1 litro de leite, que será doado a entidades assistenciais do município. A entrada de fogos de artifício e qualquer artefato pirotécnico que cause ruidosidade é proibida, conforme a lei municipal 6547/2021.

Palmeirense ainda vai ter samba antes do jogo

Antes do jogo, haverá uma apresentação ao vivo de samba e pagode com Robson Cruz, prometendo uma festa animada para todos os presentes.

