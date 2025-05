Com quase duas décadas ‘no corre’ da política barbarense e regional, Adriano Panin subiu na estrutura do Republicanos e agora vai coordenar 40 cidades para a eleição de 2026- podendo avançar para 2028.

Ele se aproximou do partido via o suplente de deputado estadual e assessor do governo Ricardo Molina. Mas esta semana, AP foi a São Paulo obter o aval para pensar a estratégia para a região ‘ampliada’.

Estive reunido com o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro. Recebemos total autonomia para fortalecer as executivas municipais e planejar as ações do partido para as eleições de 2026 e 2028.

🚀 Estaremos acompanhando de perto as cidades da coordenação do nosso amigo Ricardo Molina, dando suporte aos presidentes municipais e organizando as estratégias eleitorais.