A musa Paolla Oliveira apareceu sem filtro neste final de ano

para dizer para as pessoas que elas precisam antes relaxar e se aceitar.

Ela mostra fotos suas trabalhadas no photoshop e depois a foto ‘real’.

A global quer desmistificar o conceito de corpo perfeito e empoderar mulheres e homens para que se aceitem mais e melhor no ano que entra.

