+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

#Jubileu dos Enfermos: na doença, Deus está conosco. Se nos confiamos a Ele, encontraremos consolo. Jesus partilhou nossas dores e compreende o #sofrimento. Podemos confiar-Lhe nossa dor com certeza de sua compaixão”, palavras da #homilia do #Papa Francisco

Quando a fé vira trincheira

Em novo livro, pensador evangélico Gutierres Fernandes Siqueira aponta a polarização política como ameaça à unidade da igreja

O debate público, cada vez mais acirrado, ultrapassou as fronteiras da política e se instalou nos púlpitos. Pastores e fiéis se veem pressionados a escolher um lado, enquanto a fé cristã é reduzida a uma bandeira partidária. Mas o que acontece quando a mensagem do Evangelho se confunde com discursos ideológicos? Em Igreja Polarizada, o teólogo Gutierres Fernandes Siqueira estuda os impactos dessa divisão e alerta para os perigos de reduzir a espiritualidade à militância ideológica.

Com endossos de figuras importantes da teologia cristã, como o antropólogo Juliano Spyer e a teóloga Norma Braga, este lançamento da Editora Mundo Cristão é um chamado à reconciliação e à reflexão: por que a guerra cultural ameaça destruir a fé cristã? Com um olhar equilibrado, porém fundamentado, o escritor examina como essa mentalidade partidária ameaça a comunhão entre os crentes e compromete a unidade da igreja.

Uma das vozes evangélicas mais influentes da atualidade, com opiniões firmes e diretas, o assembleiano desafia os cristãos a lutarem pela verdadeira batalha espiritual: a busca pela comunhão e a centralidade do Evangelho. Autor de Quem tem medo dos evangélicos?, Gutierres desconstrói discursos extremistas e convida os leitores a exercitar (ou vivenciar) uma espiritualidade equilibrada.

De um lado, a direita torna-se cada vez mais direitista; do outro, a esquerda, cada vez mais esquerdista. E o centro? Desapareceu sem um réquiem. Nesse clima tenso, tentar conversar sobre diferenças é como andar em um campo cheio de minas terrestres, em que basta um passo errado para desencadear brigas explosivas. A ausência de um meio-termo forte deixa um espaço vazio, complicando os esforços para conectar pessoas com ideias tão diversas. (Igreja Polarizada, p. 9)

O livro começa com a explicação de como a guerra cultural molda o debate religioso no Brasil, analisa a ascensão do sectarismo e da polarização nas igrejas. Gutierres diferencia o conservadorismo do reacionarismo e questiona até que ponto as Escrituras respaldam posturas extremistas. Ele também investiga o fascínio de setores do evangelicalismo por teorias conspiratórias e critica tanto o radicalismo à direita quanto os desafios enfrentados pelos evangélicos progressistas de se aproximar desse grupo – dada sua a importância no contexto eleitoral brasileiro.