Recém empossado, o papa Leão XIV agitou as redes sociais ao criar um perfil no Instagram esta semana. A conta pontifex (latim de pontífice), que segue 33 pessoas, se tornou um fenômeno ao conseguir quase 10 milhões de seguidores em menos de 24 horas (9,7 milhões até o fim da manhã desta quarta-feira, 14).

A descrição traz uma mensagem aos internautas, em inglês: “Que a paz esteja com todos vocês”. A sua presença nas redes sociais segue a linha dos seus antecessores, Bento XVI e Francisco.

Papa com poucos posts

Até o momento, o perfil conta com três posts. Em sua primeira publicação, com quase um milhão de “likes”, Leão XIV compartilhou imagens da primeira bênção “Urbi et Orbi” (“à cidade e ao mundo”) do novo papa, concedida logo depois de sua eleição na quinta-feira, 8.

“A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra”, escreveu na legenda.

