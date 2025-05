Pedro Pascal santo? Depois de “The New Pope” da HBO, de “Dois Papas”, indicado ao Oscar, e (claro) de “Conclave”, o público está animado sobre quem poderá vestir o próximo manto branco em um drama de prestígio ou sátira estilizada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com a expectativa em alta sobre o próximo Pontífice, o site especializado em apostas Action Network, parceiro do SDA, compilou uma lista de atores que podem estar na fila para uma interpretação do líder religioso nas telas.

Aqui está uma análise das probabilidades sobre quem tem mais chance de interpretar o próximo Papa — seja em uma cinebiografia séria, minissérie surreal ou thriller sombrio no Vaticano.

O Favorito

Pedro Pascal (33,3% de chances)

Existe algo que Pedro Pascal não consiga fazer? A estrela de “The Last of Us”, “The Mandalorian” e “Game of Thrones” é o favorito com 33,3% de chances para assumir o papado em seguida.

Por quê? Alcance. Pascal pode trazer partes iguais de profundidade espiritual e carisma digno de memes, fazendo dele uma escolha perfeita para um Papa moderno e antenado com a mídia no estilo de Pio XIII, de Jude Law. Se um estúdio quer que os espectadores sigam o Vaticano com fervor, ele é o cara.

Outros candidatos ao papel

Oscar Isaac (20% de chances)

Isaac tem sido um favorito dos fãs para quase todos os papeis masculinos inteligentes e moralmente complexos dos últimos cinco anos. Ele traz seriedade sem rigidez, e, com 20% de chances, ele é uma forte segunda escolha para protagonizar um personagem papal estiloso e conflituoso.

Mark Rylance (16,7% de chances)

Se você quer um Papa cerebral com desenvolvimento lento, que olha pelas janelas e contempla a mortalidade, Rylance é o seu homem. Uma escolha de prestígio para um drama teológico lento — pense em “The Crown”, mas com mais incenso.

Azarões

Tom Hiddleston (14,3%)

Com 14,3% de chances, Hiddleston seria absolutamente perfeito como um Papa misterioso e moralmente ambíguo. Se a HBO quiser aumentar o surrealismo de “The Young Pope”, sua presença no estilo Loki pode ser a resposta.

Chiwetel Ejiofor (12,5%)

Ejiofor é uma escolha intrigante. Espere que suas probabilidades melhorem se algum estúdio insinuar modernizar o arquétipo papal.

Michael Fassbender (11,1%)

A intensidade de Fassbender se encaixa em uma história radical e que quebra regras no Vaticano — pense em “House of Cards” encontrando com “Anjos e Demônios”.

Lembrando que a regulamentação do setor das apostas no Brasil, em vigor desde janeiro, estabeleceu que apenas apostas em modalidades esportivas e cassinos online são permitidas.

Sobre o SDA

O Sites de Apostas (SDA) é um dos maiores portais de previsões esportivas do Brasil. Com uma equipe de especialistas, o site oferece prognósticos precisos, análises detalhadas e ofertas exclusivas. Sua cobertura inclui futebol, basquete, eSports, tênis, futebol americano, UFC e muito mais. Além disso, dispõe de uma Escola de Apostas que abrange desde o nível intermediário até o avançado.

Veja notícias internacional e turismo