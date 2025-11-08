Papai Noel chega neste sábado no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping se prepara para abrir neste sábado, dia 08, a partir das 19h30, sua temporada natalina. Com uma programação especial que inclui a chegada do Papai Noel, a inauguração da árvore de 20 metros de altura e a nova edição do show de luzes, o centro de compras promete emocionar visitantes de todas as idades.

A programação terá início com a chegada do Papai Noel e apresentações musicais e espetáculo da Orquestra Sinfônica. Pela primeira vez, a apresentação contará com participação de um intérprete de Libras, garantindo acessibilidade e inclusão e permitindo que todos possam vivenciar a magia natalina.

Após a chegada do bom velhinho, o Tivoli inaugura sua decoração natalina, que neste ano traz uma árvore de Natal inédita de 20 metros de altura, a maior já instalada na história do shopping. A árvore está no estacionamento do shopping e simboliza o brilho, a união e a alegria que fazem do Natal do Tivoli uma tradição para toda a região.

Com mais de 200 mil lâmpadas de LED na área externa, o shopping será transformado em um espetáculo de luz e cor com o show de luzes que, neste ano, será realizado diariamente às 20h. “Essa é uma das atrações mais aguardadas do nosso Natal e, neste ano, decidimos realizá-la todas as noites para que mais pessoas possam viver esse momento encantador”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli.

Além da decoração externa, a ambientação especial também se estende à Praça de Alimentação e corredores internos, criando cenários instagramáveis e repletos de emoção.

“O Natal do Tivoli é um momento de celebração, união e muita emoção e, em 2025, nossa festa tem o tema ‘Aqui o Natal acontece’. Este é um Natal pensado para encantar, surpreender e reforçar o quanto valorizamos o convívio em família e queremos que cada visitante se sinta parte dessa história e leve para casa boas lembranças”, completa.

A programação do Natal do Tivoli contará, ainda, com cantatas, oficinas infantis e apresentações musicais, que serão divulgadas em breve, compondo uma agenda repleta de emoção e espírito natalino.

Papai Noel, trono pet e solidariedade

A partir de domingo, dia 9, o Papai Noel passará a receber o público em seu trono localizado em frente às lojas Renner e Riachuelo, de terça a domingo, das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h). O espaço contará também com o já tradicional trono pet, permitindo que os tutores registrem o momento com seus bichinhos.

E, reforçando o espírito solidário que marca a data, o shopping realiza novamente sua campanha de arrecadação de brinquedos, destinada a crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, que rendeu ao Tivoli o Troféu Abrasce Prata na edição de 2024, reafirma o compromisso do empreendimento com ações de impacto positivo na comunidade.

SERVIÇO :

Chegada do Papai Noel do Tivoli Shopping

Quando: 08 de novembro

Local: Tivoli Shopping

Horário: Atrações especiais durante todo o dia e, a partir das 19h30, apresentações musicais e da Orquestra Sinfônica com a chegada do Papai Noel

Papai Noel

Quando: de terça a domingo

Horário: das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h)

