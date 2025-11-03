Decoração especial, show diário de luzes, árvore inédita de 20 metros de altura e programação especial marcam a chegada do bom velhinho e o início do Natal da Família

O Tivoli Shopping abre oficialmente sua temporada natalina no dia 8 de novembro, com uma programação encantadora e repleta de surpresas. Com o tema “Aqui o Natal acontece”, o centro de compras promete emocionar visitantes de todas as idades com uma celebração que reforça sua essência: ser o shopping da família e o cenário dos momentos mais inesquecíveis do ano.

Para dar as boas-vindas ao período natalino e a partir das 19h30, acontece a chegada do Papai Noel em um evento mágico que contará com apresentações musicais e espetáculo com a Orquestra Sinfônica.

Sempre pensando na acessibilidade de seus clientes, a chegada do Papai Noel do Tivoli contará com a presença de uma intérprete de libras. “O Natal do Tivoli é um momento de celebração, união, emoção e, claro, inclusão. Queremos que cada visitante se sinta parte dessa história e leve para casa boas lembranças. Este é um Natal pensado para encantar, surpreender e reforçar o quanto valorizamos o convívio em família”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Na mesma noite da chegada do papai Noel, será inaugurada a decoração natalina que, entre os destaques deste ano, terá uma árvore de Natal de 20 metros de altura, a maior já instalada na história do Tivoli Shopping. Imponente e reluzente, ela ficará no estacionamento e simboliza o brilho, a união e a alegria que marcam o Natal do Tivoli, um momento de celebração que já faz parte das memórias afetivas de toda a região.

Além da árvore imponente, para a edição de 2025 o Tivoli preparou uma decoração impressionante e inspiradora, com mais de 200 mil lâmpadas de LED na área externa iluminando o shopping e criando um verdadeiro espetáculo visual.

Segundo Paula, o conceito deste ano combina tradição, memórias afetivas e emoção, com ambientação especial na Praça de Alimentação e pelos corredores do centro de compras, transformando o espaço em um cenário perfeito para fotos e encontros de fim de ano.

Outro diferencial do Natal do Tivoli é o já tradicional show de luzes que, neste ano, acontecerá diariamente às 20h. “Essa é mais uma ação muito aguardada e decidimos realizar todas as noites, proporcionando que mais e mais pessoas possam acompanhar esse show tão encantador”, reforça a coordenadora de Marketing do Tivoli.

Além da grandiosa árvore e do show de luzes, o público que for ao Tivoli neste período que antecede o Natal poderá conferir cantatas natalinas, oficinas para crianças e apresentações musicais, compondo uma agenda que promete aquecer os corações e espalhar alegria por todos os cantos. As datas e horários das atividades serão divulgadas posteriormente.

Papai Noel, trono pet e solidariedade

A partir de domingo, dia 09, o Papai Noel ficará em seu trono, localizado em frente às lojas Renner e Riachuelo. O bom velhinho receberá as famílias de terça a domingo, das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h), para fotos, pedidos e abraços. E, claro, o trono pet, também já tradicional no Natal do Tivoli, estará de volta, permitindo que os tutores registrem o momento junto de seus bichinhos.

Reforçando o espírito solidário que marca a data, o shopping realiza novamente sua campanha de arrecadação de brinquedos, destinada a crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, que rendeu ao Tivoli o Troféu Abrasce Prata neste ano, reafirma o compromisso do empreendimento com a comunidade e com ações de impacto positivo.

“Nosso Natal é completo porque une emoção, solidariedade e memórias. Cada lâmpada, cada detalhe da decoração, cada doação para nossa campanha e cada sorriso de quem passa por aqui fazem parte dessa grande celebração”, destaca Paula.

SERVIÇO:

Chegada do Papai Noel do Tivoli Shopping

Quando: Sábado, dia 08 de novembro

Local: Tivoli Shopping

Horário: Atrações especiais durante todo o dia e, a partir das 19h30, apresentações musicais e da Orquestra Sinfônica com a chegada do Papai Noel

Papai Noel

Quando: de terça a domingo

Horário: das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h)